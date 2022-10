IRW-News: ACCESSWIRE News Network : Die Psilocybin-Behandlungsstudie der Phase 2 von Clairvoyant zur Alkoholkonsumstörung erhält die aufsichtsbehördliche Genehmigung und es wird das erste Prüfzentrum in Finnland initialisiert

IRW-PRESS: ACCESSWIRE News Network : Die Psilocybin-Behandlungsstudie der Phase 2 von Clairvoyant zur Alkoholkonsumstörung erhält die aufsichtsbehördliche Genehmigung und es wird das erste Prüfzentrum in Finnland initialisiert

Vancouver, BC/Accesswire / 13. Oktober 2022 / Clairvoyant Therapeutics (Clairvoyant), ein kanadisches Biotech-Unternehmen, mit Fokus auf der Entwicklung psychedelischer Arzneimitteltherapien zur Suchtbehandlung, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die aufsichtsbehördliche Genehmigung der finnischen Arzneimittelbehörde (FIMEA) erhalten hat, die klinische Phase-2-Studie des Unternehmens zur Untersuchung von Psilocybin, einer in psychedelischen Pilzen gefundenen Verbindung, zur Behandlung der Alkoholkonsumstörung (Alcohol Use Disorder - AUD) in Finnland fortzusetzen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67804/Clairvoyant_131022_DEPRCOM.001.jpeg

In der randomisierten, kontrollierten klinischen Studie CLA-PSY-201 von Clairvoyant wird die Sicherheit und Wirksamkeit einer 25 g-Kapsel mit synthetischen Psilocybin im Vergleich zu Placebo mit Motivational Enhancement Therapy (MET) untersucht. Basierend auf der FIMEA-Genehmigung hat Clairvoyant das erste von vier geplanten Prüfzentren in Finnland initialisiert. Anfang dieses Jahres gab Clairvoyant ebenfalls bekannt, dass es die Genehmigung von Health Canada erhalten habe, die Studie in Kanada fortzusetzen, und eine Reihe potenzieller Patienten hat vor Kurzem den Screening-Prozess begonnen.

Wir freuen uns über die Genehmigung, unsere Studie in einem zweiten Land voranzutreiben und dort unser erstes Prüfzentrum zu initialisieren, sagte Damian Kettlewell, CEO von Clairvoyant. Uns wurde großes Interesse von Patienten entgegengebracht, die an unseren kanadischen Prüfzentren teilnehmen möchten und wir freuen uns, mit der Rekrutierung von Patienten in Finnland zu beginnen. Vor allem sind wir bestrebt, unser globales Verständnis darüber, wie Psilocybin Personen mit AUD helfen kann, zu erweitern.

Die Unterstützung für die Verwendung von Psilocybin als Therapeutikum wächst. Kürzlich veröffentlichte Daten zeigten, dass zwei Dosen Psilocybin in Kombination mit Psychotherapie den starken Alkoholkonsum im Durchschnitt um 83 Prozent reduziert.[i] Diese ermutigenden klinischen Ergebnisse im Zusammenhang mit der Verwendung von Psilocybin zur Behandlung von AUD helfen, den eigenen klinischen Ansatz von Clairvoyant zu bestätigen.

Clairvoyant zielt darauf ab, das erste Unternehmen der Welt zu sein, das sich die Marktzulassung für Psilocybin in Europa, dem Vereinigten Königreich und Kanada für Patienten mit AUD sichert. Das Unternehmen liegt im Zeitplan, 2026 die Zulassung für die Psilocybin-Therapie für AUD in der EU, im Vereinigten Königreich und in Kanada zu erhalten.

Über CLA-PSY-201

CLA-PSY-201 ist eine klinische Studie, in der 25 mg synthetischen Psilocybins in Arzneimittelqualität in Kapselform für die orale Einnahme mit Placebo im Kontext der Motivational Enhancement Therapy (MET) verglichen wird. Im Rahmen der klinischen Studie werden derzeit etwa 15 klinische Prüfzentren in Kanada und Europa initialisiert. Das umfassende Therapeuten-Trainingsprogramm von Clairvoyant wird an jedem klinischen Standort durchgeführt, um höchste professionelle und ethische Standards zu gewährleisten. Eine zwischenzeitliche Datenauslese wird für Mitte 2023 erwartet.

Über Alkoholkonsumstörung

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation sind 283 Millionen Menschen im Alter ab 15 Jahren dem Risiko einer Alkoholkonsumstörung ausgesetzt.[ii] Weltweit ist die Mortalität aufgrund von Alkoholkonsum höher als die aufgrund von Krankheiten wie Tuberkulose, HIV/AIDS und Diabetes.[ii]

Über Clairvoyant

Clairvoyant Therapeutics ist ein kanadisches Biotech-Unternehmen, das von einem außergewöhnlichen Team mit nachgewiesener klinischer Erfolgsbilanz und langjähriger Erfahrung in der Arzneimittelentwicklung gegründet wurde und neue Arzneimittel auf den Markt bringt. Clairvoyant führt derzeit eine länderübergreifende, standortübergreifende randomisierte Phase-2b-Studie zur Psilocybinbehandlung bei Alkoholkonsumstörung (AUD) durch.

Clairvoyant verpflichtet sich zur Einhaltung der höchsten Standards hinsichtlich geprüfter sozialer und ökologischer Leistung, öffentlicher Transparenz und rechtlicher Verantwortlichkeit, um Gewinn und Zweck auszugleichen, und erwartet die Zertifizierung als B Corporation. Clairvoyant ist Mitglied von Life Science BC und der Biotechnology Innovation Organization (BIO).

Erfahren Sie mehr unter www.clairvoyantrx.com und folgen Sie dem Unternehmen auf LinkedIn und Twitter.

-30-

Für weitere Informationen:

Medienanfragen:

Marlo Taylor

mtaylor@gagecommunications.ca

Unternehmenskontakt:

Damian Kettlewell

damian@clairvoyantrx.com

[i] Bogenschutz MP, Ross S, Bhatt S, et al. Percentage of Heavy Drinking Days Following Psilocybin-Assisted Psychotherapy vs Placebo in the Treatment of Adult Patients With Alcohol Use Disorder: A Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry. Published online August 24, 2022. doi:10.1001/jamapsychiatry.2022.2096

[ii] World Health Organization. Global alcohol action plan 2022-2030 to strengthen implementation of the Global Strategy to Reduce the Harmful Use of Alcohol First draft. June 2021.

QUELLE: Clairvoyant Therapeutics

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67804

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67804&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.