IRW-News: ACCESSWIRE News Network : HotelRunner bringt Autopilot auf den Markt und läutet somit neue Ära datengetriebener, intelligenter Automatisierungen in Reise- und Beherbergungsgewerbe ein

IRW-PRESS: ACCESSWIRE News Network : HotelRunner bringt Autopilot auf den Markt und läutet somit neue Ära datengetriebener, intelligenter Automatisierungen in Reise- und Beherbergungsgewerbe ein

London (Vereinigtes Königreich), ACCESSWIRE, 7. März 2023. HotelRunner, die führende Plattform für Beherbergungs- und Reisetechnologien, stellt Autopilot bei der ITB Berlin 2023 vor. Nachdem HotelRunner im Vorjahr mit seiner innovativen Business-Intelligence-Plattform Insights große Aufmerksamkeit erregt hat und mit der jüngsten Finanzierungsnachricht gut in das neue Jahr gestartet ist, bringt das Unternehmen seine KI-gesteuerte, intuitive und intelligente Plattform für die Automatisierung von Verkauf, Vertrieb und Abläufen von Beherbergungsbetrieben auf den Markt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69545/HotelRunner_070323_DEPRcom.001.jpeg

HotelRunner Autopilot

HotelRunner bring Autopilot auf den Markt und läutet somit neue Ära datengetriebener, intelligenter Automatisierungen in Reise- und Beherbergungsgewerbe ein

Das Ziel von HotelRunner besteht darin, alle täglichen Abläufe im Beherbergungsgewerbe zu automatisieren - von Marketingaktivitäten bis hin zu Preisbestimmungsstrategien -, und führt hierfür Autopilot ein. Die neue Plattform nutzt das von HotelRunner verarbeitete Reservierungsvolumen, das sich allein im Vorjahr auf über drei Millionen belief.

Beherbergungsbetriebe können mühelos ausgeklügelte Vertriebs- und Preisbestimmungsstrategien umsetzen, indem sie ihre täglichen Abläufe und ihr Know-how in der Branche in Form von Regeln und Automatisierungen auf die Autopilot-Plattform übertragen.

Als treibende Kraft der Branche mit seiner überlegenen Technologie bleibt HotelRunner der Zeit voraus, um die zukünftigen Bedürfnisse aller Interessensvertreter im Reise- und Beherbergungsgewerbe zu erfüllen. Die Autopilot-Plattform, die aus einer jahrelangen Forschung und Entwicklung sowie aus der Erfahrung in der Branche hervorgegangen ist, wurde so konzipiert, dass Beherbergungsbetriebe mit dem gesamten Tourismusökosystem interagieren können. Sie ermöglicht es einem Beherbergungsbetrieb nicht nur, seine Abläufe zu automatisieren, sondern wird auch weiterentwickelt, um das kollektive Know-how aller Akteure der Branche einzubeziehen, was zum Erfolg eines Beherbergungsbetriebs beiträgt. Daher ist HotelRunner führend bei der Schaffung des ersten Automatisierungsmarktplatzes dieser Art. Mit dieser innovativen Plattform gestaltet HotelRunner die Zukunft der Tourismustechnologien.

Die Autopilot-Plattform ist ein wesentlicher Bestandteil unserer umfassenden Vision, das Reise- und Beherbergungsgewerbe zu unterstützen und weiterzuentwickeln. Wir haben die Ära der datengesteuerten Entscheidungsfindung im Beherbergungsgewerbe mit der Einführung der Insights-Plattform im November des Vorjahres eingeläutet. Mit dem Autopilot bauen wir auf dieser Vision auf und öffnen die Türen zu einer neuen Ära, in der Software den Menschen dient und nicht umgekehrt, sagte Ali Beklen, Founder und Managing Partner von HotelRunner.

Mit unserer innovativen Autopilot-Technologie stellen wir konventionelle Dogmen des Hotelmanagements infrage und bieten der Branche eine erfrischend neue Perspektive. Indem wir manuelle Prozesse hinter uns lassen, bieten wir unseren Partnern mühelose Effizienz und streben danach, ihre Profitabilität zu steigern. Der KI-getriebene und kontinuierlich weiterentwickelte Autopilot ist nur der Ausgangspunkt der Revolution, die wir im Reise- und Beherbergungsgewerbe entfachen möchten. Wir setzen neue Maßstäbe für die Akteure der Branche, um Geschäfte zu machen und miteinander zu interagieren, fügte Arden Agopyan, Founder und Managing Partner von HotelRunner, hinzu.

Die Autopilot-Plattform ermöglicht es Beherbergungsbetrieben,

- die Preisbestimmung und die Verfügbarkeit nach Saisons, Urlaubszeiten und Wochenenden zu automatisieren;

- Reservierungsaktivitäten in Echtzeit zu überwachen und entsprechend der Nachfrage Maßnahmen zu ergreifen;

- von KI-basierten Empfehlungen und Warnungen zu profitieren, um ihre Profite zu maximieren;

- den Arbeitsaufwand mit Automatisierungen zu minimieren, die vollständig in ihre Paketverwaltung und ihren Channel Manager integriert sind.

HotelRunner Autopilot befindet sich seit einem Jahr im geschlossenen Betaprogramm und hat bereits zu den steigenden Umsätzen der Beherbergungsbetriebe beigetragen, die die Plattform nutzen. Klicken Sie hier, um detaillierte Informationen über die HotelRunner Autopilot-Plattform zu erhalten und um sie zu nutzen.

Kontaktdaten

Suheyla van Taarling

Head of Brand

suheyla@hotelrunner.com

QUELLE: HotelRunner

