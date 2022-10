IRW-News: ACCESSWIRE News Network : Glassnode, der führende Anbieter von Datenlösungen im Kryptomarkt, übernimmt die Steuer- und Portfolio-Tracking-Plattform Accointing

IRW-PRESS: ACCESSWIRE News Network : Glassnode, der führende Anbieter von Datenlösungen im Kryptomarkt, übernimmt die Steuer- und Portfolio-Tracking-Plattform Accointing

BAAR, SCHWEIZ / ACCESSWIRE / 26. Oktober 2022 / Glassnode, Weltmarktführer im Bereich On-Chain-Analyse und Marktdaten, hat die beliebte Krypto-Steuer- und Portfolio-Tracking-Plattform Accointing.com übernommen. Mit dieser Übernahme wird das Leistungsangebot beider Unternehmen zusammengelegt und den Nutzern mehr Wertschöpfung als je zuvor garantiert.

Glassnode bietet Händlern und Anlegern von digitalen Vermögenswerten eine umfassende Marktdatenlösung mit einer hochmodernen Metrik für On-Chain- und Krypto-Finanzdaten. Die Darstellung erfolgt in verständlichen und umsetzbaren Charts. Die von Glassnode erhobenen Datenpools werden täglich von Hunderttausenden von Anlegern genutzt und helfen ihnen dabei, sich in der komplexen Welt der Kryptowährungen zurechtzufinden. Glassnode verfolgt eine ultimative Mission: die Entwicklung einer führenden Markt- und Portfoliodaten-Plattform für Kryptowährungen, die es den Anlegern ermöglicht, ihr digitales Vermögen zu vermehren und zu schützen. Dieses Ziel ist nun dank der jüngsten Übernahme von Accointing.com einen wichtigen Schritt näher in Richtung Verwirklichung gerückt. Die Nutzer von Glassnode können nun von den Vorteilen der bedarfsgerecht kontextualisierten, ganzheitlichen Darstellung ihrer Portfoliowerte in Wallets und Börsen mittels Accointing.com profitieren, ebenso wie von den automatisierten Krypto-Steuerausgleichs- und Berichterstattungsfunktionen von Accointing.com.

Accointing.com ist eine der führenden Steuer- und Portfolio-Tracking-Plattformen der gesamten Branche und kann sich über Tausende von Nutzer im Internet und auf mobilen Geräten freuen. Ihre präzise Funktionalität beim Tracking und bei der Steuerberichterstattung quer über dezentralisierte und zentralisierte Dienste hinweg macht sie zu einem perfekten Begleiter für unseren Weg in die Zukunft, so das Glassnode-Team.

Mit der Einbindung von Accointing.com haben die Nutzer nun die Möglichkeit, ihr Portfolio in einer ganzheitlichen Einzelansicht zu verfolgen. Anleger können so Abwägungen zwischen neuen profitablen Chancen, bestehenden Portfoliopositionen und steueroptimierten Trades treffen. Mit der Einbindung der Accointing.com-Produktlinien in Glassnode wird letztendlich der wahre Wert der Marktdaten freigesetzt: Erkenntnisse werden in einen Kontext mit den Portfolios der Nutzer gesetzt und unterstützen diese bei der Maximierung ihrer Kapitalrendite.

In den kommenden Monaten wird Glassnode die gesamte User Journey - von der Bereitstellung von Marktdaten über das Portfoliomanagement bis hin zur gesetzeskonformen Steuererklärung --in einer einzigen Plattform zusammenfassen. Während die Portfolio-Tracking-Funktionen derzeit für alle Nutzer für eine unbegrenzte Anzahl von Transaktionen kostenlos sind, wird die Einbindung der beiden Plattformen den Nutzern von Glassnode letztlich die Möglichkeit bieten, im Hinblick auf ihre spezifischen Anlagestrategien und Portfoliobestände eine personalisierte Sicht auf den Markt zu erstellen.

Ab sofort kann jeder Nutzer auf beide Plattformen mit ein und demselben Login zugreifen, was das nahtlose Navigieren zwischen den Produkten erleichtert. Die Glassnode-Nutzer profitieren so von einem kostenlosen Zugang zu wertvollen Funktionen wie Portfolio-Tracking und Steuerberichterstattung, einschließlich des einzigartigen Trading Tax Optimizer von Accointing.com, der dabei hilft, das eigene Kapital zu erhalten und mögliche Verluste während der aktuellen Krypto-Baisse zu minimieren.

Detailinformationen zu Accointing by Glassnode finden Sie unter www.glassnode.com/accointing. Nähere Einzelheiten zu den Glassnode-Marktdaten finden Sie unter www.glassnode.com.

Über Glassnode

Glassnode ist die führende Blockchain-Daten- und Nachrichten-Plattform der Branche. Wir versorgen die Anleger mit dem umfassendsten Pool von On-Chain-Daten und Finanzkennzahlen und unterstützen sie bei fundierten Entscheidungen zu Veranlagung und Handel.

Über Accointing.com

Accointing.com ist eine Krypto-Software für das Portfolio-Tracking und die Steuerberichterstattung. Wir erleichtern Ihnen die Überwachung Ihres Krypto-Vermögens und vereinfachen die Erstellung von Krypto-Steuererklärungen, die mit den länderspezifischen Gesetzen in Einklang stehen.

