IRW-News: ACCESSWIRE News Network : GMO GlobalSign und airSlate kündigen Partnerschaft an

Führender Anbieter von Dokumenten-Workflow-Automatisierung integriert sich mit erstklassiger Zertifizierungsstelle, um ein umfassendes, sichereres und weltweit zugängliches digitales Unterschriftsverfahren zu ermöglichen

BOSTON, MA / ACCESSWIRE / 17. Oktober, 2023 / GMO GlobalSign, Inc., eine globale Zertifizierungsstelle (CA) und führender Anbieter von Identitätssicherheit, digitalen Signaturen und IoT-Lösungen, gab heute die Partnerschaft mit airSlate bekannt. Die Partnerschaft ermöglicht es dem in Massachusetts ansässigen Anbieter von Lösungen zur Automatisierung von Dokumenten-Workflows, sein aktuelles Angebot an fortgeschrittenen elektronischen Signaturen zu erweitern, insbesondere in Europa und Lateinamerika, um die Sicherheit, Compliance und Authentifizierung zu verbessern. Als Teil der Partnerschaft wurden die fortgeschrittenen elektronischen Signaturen von GMO GlobalSign in signNow, eines der am schnellsten wachsenden Produkte von airSlate, integriert.

Da die fortgeschrittenen elektronischen Signaturen von GMO GlobalSign die strengen Vorschriften der Europäischen Union wie eIDAS erfüllen, wird die Sicherheit und Rechtskonformität von signNow automatisch erhöht. Davon profitieren signNow-Anwender, die in stark regulierten Branchen wie Finanzdienstleistungen und öffentlicher Verwaltung arbeiten, die auf fortgeschrittene elektronische Signaturen angewiesen sind, um risikoreiche Transaktionen zu sichern.

"Die Erweiterung von signNow um die fortgeschrittene elektronische Signatur ist ein wichtiger Schritt. Dies erhöht nicht nur die Sicherheit unseres Angebots, sondern ermöglicht es uns auch, ein komplettes Angebot in Europa und Lateinamerika zu verkaufen", sagt Shawn Herring, Chief Marketing Officer, airSlate. "GMO GlobalSign ist ein anerkannter Marktführer für sichere Signierlösungen für Dokumente und wir freuen uns, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um unseren Kunden eine sichere Signierlösung für geschäftskritische Anforderungen zu bieten."

signNow von airSlate ist eine Lösung für elektronische Signaturen, die Unternehmen alles bietet, was sie für die digitale Unterzeichnung von Dokumenten benötigen, um schnell handeln zu können. Unternehmen nutzen signNow, um ihre Produktivität zu steigern, Fehler in Dokumenten zu vermeiden, Kunden ein unkompliziertes Unterschriftserlebnis auf jedem Gerät zu bieten und den ROI (Return on Investment) zu beschleunigen, indem manuelle Papierarbeitsprozesse abgeschafft und Kosten reduziert werden.

Die fortschrittlichen elektronischen Signaturen von GMO GlobalSign werden von Tausenden von Unternehmen weltweit verwendet, da die Unterzeichnung von Dokumenten mittels elektronischer und digitaler Signaturen immer mehr an Bedeutung gewinnt, da die digitale Transformation die Unternehmen weltweit erfasst. Dokumentensignaturlösungen wie digitale Signaturen sind ideal für moderne hybride, mobile Arbeitskräfte, um wichtige Dokumente wie Verträge und Rechnungen einfach und sicher zu signieren. Für Unternehmen ist der Digital Signing Service (DSS) von GMO GlobalSign eine äußerst einfache Möglichkeit, das sichere Signieren von Dokumenten innerhalb einer Organisation zu ermöglichen.

"Wir sind begeistert, mit airSlate zusammenzuarbeiten und das Wachstum des signNow-Angebots zu fördern", sagte Frank Romito, Direktor, Service Provider Sales-America, GlobalSign. "Durch die Integration mit GMO GlobalSign werden signNow-Kunden Zugang zu den weltweit fortschrittlichsten elektronischen Signatur-Tools haben".

Über airSlate

airSlate ist ein globales SaaS-Technologieunternehmen, das mit seinen Produktivitäts- und Automatisierungslösungen weltweit über hundert Millionen Nutzer bedient. Die Lösungen des Unternehmens für die PDF-Bearbeitung, den eSignatur-Workflow und die Automatisierung von Geschäftsprozessen ermöglichen es den Anwendern, ihre Unternehmen digital zu transformieren, um schnelleres und einfacheres arbeiten zu ermöglichen. airSlate, pdfFiller, signNow, USLegal und DocHub bilden das Portfolio der preisgekrönten Produkte des Unternehmens. airSlate wird von führenden Risikokapitalgebern und Unternehmensinvestoren unterstützt, darunter General Catalyst, Morgan Stanley Expansion Capital, HighSage Ventures, UiPath Ventures und GSquared.

Über GMO GlobalSign

Als eine der weltweit traditionsreichsten Zertifizierungsstellen ist GMO GlobalSign der führende Anbieter von vertrauenswürdigen Identitäts- und Sicherheitslösungen, die Unternehmen, Konzernen, cloudbasierten Service-Anbietern und IoT-Innovatoren eine sichere Online-Kommunikation ermöglichen sowie Millionen von verifizierten digitalen Identitäten zu verwalten und Authentifizierung und Verschlüsselung zu automatisieren. Mit Lösungen für hoch-skalierte PKI und Identität unterstützt das Unternehmen Milliarden von Geräten, Personen und Dingen innerhalb des IoT. Als Tochtergesellschaft der japanischen GMO GlobalSign Holdings K.K und GMO Internet Group, unterhält GMO GlobalSign Niederlassungen in Amerika, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.globalsign.com.

Medienkontakt:

Melanie Faller

France/DACH PR-Manager - EMEA

Telefon: + 44 73 111 99 821

E-Mail: Melanie.Faller@globalsign.com

SOURCE: GMO GlobalSign

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72268

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72268&tr=1

