IRW-News: ACCESSWIRE News Network : FTEX nimmt Alfredo Perez Pellicer als Mitglied in sein Board of Directors auf

IRW-PRESS: ACCESSWIRE News Network : FTEX nimmt Alfredo Perez Pellicer als Mitglied in sein Board of Directors auf

Der ehemalige Mitbegründer von Ebikemotion und Desiknio tritt in das Board des in Montreal ansässigen Startup-Unternehmens für intelligente E-Bike-Systeme ein.

MONTREAL, QUEBEC / ACCESSWIRE / 28. März 2023 / FTEX, ein Vorreiter auf dem Gebiet der intelligenten Antriebssysteme für leichte Elektrofahrzeuge, hat heute die Aufnahme von Herrn Alfredo Perez Pellicer als Mitglied in das Board of Directors des Unternehmens bekannt gegeben. Perez Pellicer wird mit sofortiger Wirkung eine Führungsrolle im Board übernehmen und das Unternehmen mit seinem großen Erfahrungsschatz in der E-Bike-Branche und seiner Begeisterung für die Technologie und Vision des Unternehmens bereichern.

Perez Pellicer ist einer der Mitbegründer der Firma Ebikemotion, die nach der Übernahme durch MAHLE, einem führenden Automobilzulieferer, in MAHLE SmartBike Systems umbenannt wurde. Der Experte verfügt über umfangreiche Erfahrungen und eine nachweisliche Erfolgsbilanz in der Markteinführung von E-Bike-Systemen. Er spielte beim Aufbau von MAHLE SmartBike Systems zu einem erfolgreichen Unternehmen eine maßgebliche Rolle und wird mit seiner Erfahrung und seinem Know-how FTEX beim weiteren Wachstum und bei seinen Innovationen wertvolle Dienste leisten. Um das hervorragende FTEX-Team bei der Konsolidierung seiner Wachstumspläne zu unterstützen, werde ich meine Markterfahrung im E-Bike-, Industrie- und Automobilsektor in die Geschäftsentwicklung, Produktentwicklung und Firmenführung einbringen, so der Experte. Ich freue mich schon darauf, wie sich FTEX auf seinem internationalen Expansionskurs in Zukunft entwickeln wird.

Neben seinen Aufgaben bei MAHLE SmartBike Systems war Perez Pellicer auch an der Gründung des High-End-E-Bike-Herstellers Desiknio Cycles beteiligt, der von Stromer, einem anderen wichtigen Akteur der E-Bike-Branche, übernommen wurde. Mit dieser Übernahme konnte der Experte seinen guten Ruf und seine Führungsrolle im Aufbau von erfolgreichen und innovativen E-Bike-Firmen weiter stärken.

Was Alfredo besonders auszeichnet, sind seine Begeisterung und sein Verständnis von der Technologie und Vision von FTEX. Sein Know-how auf dem Gebiet der GaN-Wechselrichtertechnik und der IoT-gesteuerten intelligenten Systeme sowie seine Übereinstimmung mit dem Leitprinzip und den Werten des Teams machen ihn zur perfekten Besetzung für diese Rolle. Wir sind überzeugt, dass er uns mit seiner Begeisterung und seinem Know-how beim weiteren Wachstum und Erfolg unseres Unternehmens unterstützen wird, so Ramee Mossa, der CEO von FTEX. Mit seinen überzeugenden Führungsqualitäten und seinen weitreichenden Kontakten in ganz Europa wird Alfredo auch ein großer Gewinn für die europäische Expansion unseres Unternehmens sein. Sein tiefes Verständnis des europäischen E-Bike-Marktes und seine Beziehungen zu den wichtigsten Akteuren der Branche werden uns helfen, in diesem wichtigen Markt Fuß zu fassen und neue Chancen zu nutzen.

Über FTEX Inc.

FTEX bietet ein Komplettpaket an intelligenten Antriebssystemen für leichte Elektrofahrzeuge, die neue Maßstäbe in puncto Leistung, Konnektivität und Steuerung für E-Bikes, E-Kick-Scooter, Mopeds und viele weitere setzen. Die IoT-fähigen Steuerungssysteme von FTEX in Verbindung mit der Evionics-App bieten den Nutzern ein natürlicheres Fahrerlebnis. Sie kommunizieren direkt mit der Motorsteuerung des E-Bike und ermöglichen so eine bessere Einflussnahme auf die Haptik und Leistung des E-Bike. Nähere Informationen zu FTEX erhalten Sie unter www.ftex.ca.

Das FTEX-Team (von links nach rechts):

François Léger-Bélanger, Mitbegründer und CPTO; Andres Bayona, Mitbegründer und COO; Gervais Rioux, Head of Business Development; Ramee Mossa, Mitbegründer und CEO; Alfredo Perez Pellicer, Berater und Board-Mitglied; Silvana Huaman, Mitbegründerin und CRO; Théodore d'Herbécourt, Ingenieur.

