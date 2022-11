IRW-News: ACCESSWIRE News Network : Erster Patient in Clairvoyants klinischer Phase-2-Studie von Psilocybin als Mittel zur Behandlung von Alkoholkonsumstörungen behandelt

IRW-PRESS: ACCESSWIRE News Network : Erster Patient in Clairvoyants klinischer Phase-2-Studie von Psilocybin als Mittel zur Behandlung von Alkoholkonsumstörungen behandelt

VANCOUVER, BC / ACCESSWIRE / 3. November 2022 / Clairvoyant Therapeutics (Clairvoyant), ein in der klinischen Phase befindliches kanadisches Biotech-Unternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung psychedelischer Arzneimitteltherapien zur Suchtbehandlung gerichtet ist, freut sich bekannt zu geben, dass der erste Patient in der klinischen Phase-2-Studie des Unternehmens, in der Psilocybin zur Behandlung von Alkoholkonsumstörungen (AUD) untersucht wird, behandelt wurde.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68076/clairvoyant_PR723594_DE_PRCOM.001.jpeg

In der randomisierten, kontrollierten klinischen Studie CLA-PSY-201 von Clairvoyant wird die Sicherheit und Wirksamkeit einer 25 mg-Kapsel mit synthetischem Psilocybin im Vergleich zu einem Placebo im Kontext der Motivational Enhancement Therapy (MET) untersucht. Psilocybin ist der pharmazeutische Wirkstoff in bestimmten Pilzen, der bekanntermaßen einen vorübergehenden psychedelischen Bewusstseinszustand hervorruft.

Die Verabreichung der ersten Dosis an einen Patienten ist ein wichtiger Meilenstein, auf den wir seit mehr als zwei Jahren hingearbeitet haben, sagte Damian Kettlewell, CEO von Clairvoyant, und fügt hinzu: Wir freuen uns darauf, weitere Studienzentren an führenden Universitäten und privaten klinischen Einrichtungen in Kanada und Europa zu eröffnen. Mit jedem Schritt kommen wir der Realisierung unseres Ziels näher, eine Psilocybin-Therapie für Patienten mit AUD zu entwickeln.

Wir freuen uns, an der laufenden Untersuchung von Psilocybin als Therapeutikum mitzuwirken, meinte Dr. Eugene Okorie, MD, FRCPC, Prüfarzt der klinischen Studie bei Okanagan Clinical Trials, wo der erste CLA-PSY-201-Patient behandelt wird. Es ist uns ein Anliegen dazu beizutragen, das Verständnis der medizinischen Gemeinschaft für den potenziellen Nutzen von Psilocybin für Patienten zu verbessern und die damit verbundenen Denkweisen zu fördern.

Ziel von Clairvoyant ist es, das erste Unternehmen der Welt zu sein, das sich die Marktzulassung für Psilocybin in Europa, dem Vereinigten Königreich und Kanada für Patienten mit AUD sichert. Neben der Behandlung des ersten Patienten in Kanada hat Clairvoyant auch die behördliche Zulassung in Finnland erhalten und dort die ersten beiden klinischen Zentren eröffnet. Das Unternehmen plant die Zulassung der Psilocybin-Therapie für AUD im Jahr 2026 auf zwei Kontinenten.

Dustin Robinson, Managing Principal von Iter Investments, die Firma, die die Seed-Finanzierungsrunde von Clairvoyant zusammen mit den Anlegern Negev Capital, Ambria Capital und anderen geleitet hat, kommentierte die Stärken des Unternehmensansatzes mit den folgenden Worten: Als Frühphaseninvestor ist uns bewusst, dass jedes Unternehmen, in das wir investieren, ein gewisses Umsetzungsrisiko mit sich bringt. Die Behandlung des ersten Patienten durch Clairvoyant ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Clairvoyant dieses Umsetzungsrisiko durch seinen detaillierten strategischen Plan, seine zielgerichtete Geschäftsstrategie und seine hervorragende Teamarbeit mindert. Wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit mit Clairvoyant, während wir uns um die weitere Umsetzung seines Plans bemühen.

Über CLA-PSY-201

CLA-PSY-201 ist eine klinische Studie, in der 25 mg synthetischen Psilocybins in Arzneimittelqualität in Kapselform für die orale Einnahme mit einem Placebo im Kontext der Motivational Enhancement Therapy (MET) verglichen wird. Im Rahmen der klinischen Studie werden derzeit etwa 15 klinische Prüfzentren in Kanada und Europa eröffnet. Das umfassende Therapeuten-Trainingsprogramm von Clairvoyant wird an jedem klinischen Standort durchgeführt, um höchste professionelle und ethische Standards zu gewährleisten. Eine zwischenzeitliche Datenauslese wird für Mitte 2023 erwartet.

Über Alkoholkonsumstörung

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation sind 283 Millionen Menschen im Alter ab 15 Jahren dem Risiko einer Alkoholkonsumstörung ausgesetzt.i Weltweit ist die Mortalität aufgrund von Alkoholkonsum höher als die aufgrund von Krankheiten wie Tuberkulose, HIV/AIDS und Diabetes.i

Über Clairvoyant

Clairvoyant Therapeutics ist ein kanadisches Biotech-Unternehmen, das von einem außergewöhnlichen Team mit nachgewiesener klinischer Erfolgsbilanz und langjähriger Erfahrung in der Arzneimittelentwicklung gegründet wurde und neue Arzneimittel auf den Markt bringt. Clairvoyant führt derzeit eine länderübergreifende, standortübergreifende randomisierte Phase-2-Studie zur Psilocybinbehandlung bei Alkoholkonsumstörung (AUD) durch.

Clairvoyant verpflichtet sich zur Einhaltung der höchsten Standards hinsichtlich geprüfter sozialer und ökologischer Leistung, öffentlicher Transparenz und rechtlicher Verantwortlichkeit, um Gewinn und Zweck auszugleichen, und erwartet die Zertifizierung als B Corporation. Clairvoyant ist Mitglied von Life Science BC und der Biotechnology Innovation Organization (BIO).

Erfahren Sie mehr unter www.clairvoyantrx.com und folgen Sie dem Unternehmen auf LinkedIn und Twitter.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Medienanfragen:

Marlo Taylor

mtaylor@gagecommunications.ca

Unternehmenskontakt:

Damian Kettlewell

damian@clairvoyantrx.com

i World Health Organization. Global alcohol action plan 2022-2030 to strengthen implementation of the Global Strategy to Reduce the Harmful Use of Alcohol First draft. June 2021.

QUELLE: Clairvoyant Therapeutics

