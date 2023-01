IRW-News: ACCESSWIRE News Network : Chris Cassidy wird zum President und Chief Commercial Officer von Mojix ernannt

IRW-PRESS: ACCESSWIRE News Network : Chris Cassidy wird zum President und Chief Commercial Officer von Mojix ernannt

Der erfahrene Branchenexperte und Supply-Chain-Manager Chris Cassidy wird zum President und Chief Commercial Officer von Mojix ernannt, um das Unternehmen beschleunigt in die nächste Wachstumsphase zu führen.

BOCA RATON, FLORIDA, USA / ACCESSWIRE / 11. Januar 2023 / Mojix, eine führende SaaS-Plattform für Bestandsmanagement und Rückverfolgbarkeit in der Lieferkette, freut sich bekannt zu geben, dass Chris Cassidy als President und Chief Commercial Officer in das Unternehmen eingetreten ist. Diese Ankündigung ist das direkte Ergebnis des enormen Erfolges, den Mojix in den letzten Jahren erzielt hat, in denen das Unternehmen ein bedeutendes Wachstum und Verbesserungen bei Umsatz, Kundenwachstum und Produktinnovation verzeichnen konnte. Zur Unterstützung dieser Errungenschaften hat das Unternehmen strategische Partnerschaften für die Serialisierung und RFID-Strichcodierung aufgebaut, die von führenden Kunden aus den Bereichen Lebensmittel und Getränke, Luxusmarken, Fertigung, Industrie, Luft- und Raumfahrt sowie Einzelhandel auf der ganzen Welt genutzt werden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68810/ChrisCassidyJoinsMojix_DEPRcom.001.jpeg

Chris Cassidy

Dan Doles, CEO von Mojix, sagt dazu: Chris Cassidy bringt mehr als 20 Jahre Führungserfahrung in verschiedenen Supply-Chain-Management-Positionen sowie ein tiefes Fachwissen und eine herausragende Erfolgsbilanz in der Zusammenarbeit mit führenden globalen Unternehmen bei der digitalen Transformation und der Supply-Chain-Optimierung in Mojix ein. Chris ist ein anerkannter Experte für SaaS-Lösungen für Supply Chain Management, Logistik und Enterprise Supply Chain in den Bereichen Kundenbetrieb, Strategie, Vertrieb und Marketing. Wir freuen uns mit Chris zusammenzuarbeiten, um unsere langfristige strategische Vision zu fördern und unseren Kunden einen Mehrwert als branchenführende SaaS-Plattform für die Rückverfolgbarkeit auf Artikelebene zu bieten.

Vor seinem Eintritt bei Mojix war Chris EVP & Chief Revenue Officer bei Trax Technologies. Zuvor hatte er verschiedene Führungsposten im Bereich Supply Chain mit zunehmender Verantwortung bei Gartner, UPS und GSK inne. Er hat einen BS in Wirtschaftsingenieurwesen vom Georgia Institute of Technology und eine Zertifizierung im Rahmen des Executive-Programms für Supply Chain Management vom Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Pete Leibman, Managing Director von Peak Rock Capital, fügt hinzu: Das Board of Directors ist begeistert, dass Chris dem Führungsteam von Mojix beitritt. Dies verdeutlicht unser Engagement für ein beschleunigtes Wachstum in den kommenden Jahren.

Chris erklärte: Ich fühle mich geehrt, zum President und Chief Commercial Officer von Mojix ernannt zu werden. Ich freue mich darauf, das Wachstum des Unternehmens weiter voranzutreiben, da wir in der Branche weiterhin die Führungsposition in den Bereichen Kundenzufriedenheit, globale Programmabwicklung und Produktinnovation für End-to-End-Transparenz und Rückverfolgbarkeit halten. Unser Ziel ist es, die ausgereiften Lösungen der Serialisierungs- und RFID-Strichcodierungstechnologie weiter zu nutzen, um intelligentere Erkenntnisse zu gewinnen. Durch die Zusammenarbeit und Innovation mit unseren Kunden und strategischen Partnern werden es unsere Fortschritte bei der Zusammenführung von physischen und finanziellen Datenströmen Hersteller sowie Vertriebs- und Einzelhändler weltweit ermöglichen, ihre Transparenz und Rückverfolgbarkeit zu verbessern, um die finanzielle Leistung ihrer Supply-Chain-Netze in diesen unsicheren Zeiten zu optimieren. In der heutigen Zeit ist eine agile und gleichermaßen widerstandsfähige Lieferkette erforderlich, um die Servicekosten im Griff zu halten und Lagerbestände zu verwalten.

Über Mojix

Mojix ist ein weltweit führender Anbieter von Supply-Chain-Intelligence-Software auf Artikelebene. Mit seiner hochsicheren, global skalierbaren Cloud-nativen SaaS-Plattform ist das Unternehmen der führende Anbieter von Rückverfolgbarkeitslösungen. Das 2004 gegründete Unternehmen verfügt über fundierte Fachkenntnisse in Serialisierungstechnologien wie RFID, NFC und druckbasierten Markierungssystemen. Mojix baut Business Intelligence aus ereignisgesteuerten Aktionen auf und verfolgt sowohl Milliarden von eindeutigen Identitäten als auch den Lebenszyklus von Artikeln von der Quelle bis zum Regal. Unternehmen können die nahtlos integrierten Daten nutzen, um ihre Verkaufs- und Betriebseffizienz zu steigern, wesentliche Risiken zu verringern und die Kundenerfahrung zu verbessern. Mit Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Europa und Südamerika ist Mojix heute ein anerkannter Experte für die durchgängige Verfolgung und Rückverfolgung von Artikeln, Produktauthentifizierung und automatisierte Bestandsverwaltung. Erfahren Sie mehr unter www.mojix.com

Über Peak Rock Capital

Peak Rock Capital ist ein führendes privates Investmentunternehmen im mittleren Marktsegment, das Eigenkapital- und Fremdkapitalinvestitionen in Unternehmen in Nordamerika und Europa tätigt. Die Beteiligungsplattform von Peak Rock konzentriert sich auf Gelegenheiten, bei denen das Management unterstützt werden kann, um ein schnelles Wachstum und eine Leistungsverbesserung zu erreichen. Peak Rock verfügt über Fachwissen bei Unternehmensausgliederungen sowie Partnerschaften mit Familien und Gründern, die sich erstmals um institutionelles Kapital bemühen. Über seine Kreditplattform investiert Peak Rock in verschiedene Kapitalstrukturen und verfügt über ein weit gefasstes Mandat, um flexible, maßgeschneiderte Kapitallösungen für mittelständische und wachstumsorientierte Unternehmen bereitzustellen. Über seine Immobilienplattform tätigt Peak Rock Eigen- und Fremdkapitalinvestitionen in kleine bis mittelgroße Immobilienanlagen in attraktiven, wachsenden Regionen. Weitere Informationen über Peak Rock Capital erhalten Sie unter www.peakrockcapital.com.

Ansprechpartner für Redaktionen/Medien

Jim Donaldson, Sr. Director, Corporate Communications

Mojix, Inc

(314) 223-4779

jim.donaldson@mojix.com

Helene de Lailhacar, VP Marketing

Mojix, Inc.

(33) 6 70 61 72 22

helene.delailhacar@mojix.com

©Mojix, Inc., Mojix und ytem sind eingetragene Marken von Mojix, Inc.

QUELLE: Mojix, Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68810

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68810&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.