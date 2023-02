IRW-News: ACCESSWIRE News Network : BioGX sendet die erste Charge seiner pixl(TM)-Echtzeit-PCR-Plattform an US-Labore

IRW-PRESS: ACCESSWIRE News Network : BioGX sendet die erste Charge seiner pixl(TM)-Echtzeit-PCR-Plattform an US-Labore

Birmingham, AL/ACCESSWIRE/28. Februar 2023/ BioGX, ein globaler Anbieter anwenderfreundlicher molekulardiagnostischer Lösungen seit 2007, hat die Erfüllung mehrerer Erstbestellungen für seine tragbare pixl-Echtzeit-PCR-Plattform an Kunden in den USA gemeldet und plant die sofortige Skalierung der Produktion, um der Marktnachfrage gerecht zu werden.

Wir sind sehr beeindruckt von der Reaktion auf die Einführung unserer neuen pixl qPCR-Plattform. Pixl beschleunigt die Validierung und Einführung unserer umfassenden syndromischen Multiplex-RUO-Panels in unseren einzigartigen lyophilisierten Formaten Xfree und Sample-Ready, so Shazi Iqbal, Ph.D., CEO von BioGX.

Das pixl-Gerät ist ein kompaktes 4-Kanal-16-Well-Echtzeit-PCR-Gerät, das schnelle Durchlaufzeiten für Chargen von bis zu 16 Proben unterstützt und eine integrierte Ergebnisauswertung ermöglicht. Bereits im Jahr 2022 wurde die Verwendung der pixl-Plattform mit dem BioGX Xfree COVID-19 Direct RT-PCR EUA-Test von der US-amerikanischen FDA zugelassen.

BioGX bietet ein umfangreiches Angebot an lyophilisierten syndromischen Multiplex-RUO-Panels für die Laborvalidierung auf der pixl-Plattform, einschließlich der extraktionsfreien Direct-Sample-to-Answer Assays: Xfree Human Monkeypox (hMPXV), Xfree HSV1/HSV2/VZV und Xfree Treponema pallidum (Syphilis). Das Xfree-Assayformat ist mit den meisten Transport-/Entnahmemedien kompatibel und kann für eine Vielzahl von klinischen Probenahmen validiert werden.

Weitere Informationen erhalten Sie bei BioGX unter: +1.205.250.8055 oder info@biogx.com.

Über BioGX

BioGX ist ein weltweit führender Anbieter lyophilisierter Echtzeit-PCR-Reagenzien für die Molekulardiagnostik. BioGX, Inc., das seinen Hauptsitz in Birmingham (Alabama) und Dallas (Texas) hat, und seine hundertprozentige Tochtergesellschaft BioGX B.V. mit Sitz in Amsterdam (Niederlande) (gemeinsam BioGX) sind in einer cGMP-konformen Umgebung tätig, die nach ISO 13485 für die Entwicklung und Herstellung von Medizinprodukten zertifiziert ist. Die patentierte Sample-Ready-Technologie bildet den Kern aller Produktangebote für molekulare Tests im klinischen Bereich sowie der Lebensmittelsicherheit, Pharma-Qualitätskontrolle und Wasserqualität. Die mehr als 60 Multiplex-Echtzeit-PCR-Produkte von BioGX werden über das globale Vertriebsnetz in mehreren Ländern vermarktet und verkauft.

Weitere Informationen zu BioGX finden Sie unter BioGX.com.

Sample-Ready, Just Add Water, Xfree und pixl sind Marken von BioGX, Inc.

