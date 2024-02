IRIS Metals Aktie: Der absolute Knall!

Der gleitende Durchschnittskurs der Iris Metals liegt derzeit bei 1,35 AUD, während der Aktienkurs selbst 0,525 AUD beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -61,11 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. In ähnlicher Weise hat der GD50 in den letzten 50 Tagen einen Stand von 0,75 AUD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -30 Prozent ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf Diskussionen über Iris Metals festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

Für das Anleger-Sentiment wurden in den letzten zwei Wochen neutrale Diskussionen über Iris Metals registriert, ohne deutliche positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen identifiziert. Aufgrund dieser Stimmungslage wurde die Aktie mit einer "Neutral"-Einschätzung bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Iris Metals liegt bei 74,36, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 52,67 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Schlecht" basierend auf dem RSI.