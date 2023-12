IRIS Metals Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Iris Metals derzeit bei 1,45 AUD liegt, während der Aktienkurs selbst 1 AUD beträgt. Dies bedeutet, dass der Abstand zum GD200 bei -31,03 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Ebenso liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 1,38 AUD, was einen Abstand von -27,54 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung als "Schlecht".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz wird die Stimmung rund um die Aktie anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beurteilt. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Iris Metals wird hierbei als "Neutral" bewertet, da die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen zeigt.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde Iris Metals in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft werden kann.

Zuletzt wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um einzuschätzen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI weisen darauf hin, dass Iris Metals als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die technische Analyse sowie das Sentiment und die Anleger-Stimmung darauf hinweisen, dass die Aktie von Iris Metals derzeit als "Neutral" bewertet wird.