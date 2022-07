IRC Relocation überarbeitet Corporate Identity

Berlin (ots) -Die erfolgreiche auf Relocation-Services spezialisierte Agentur IRC Relocation hat die mehrmonatige Überarbeitung ihrer Corporate Identity erfolgreich abgeschlossen. Dabei standen neben der Entwicklung eines jüngeren, moderneren Selbstverständnisses vor allem der Aspekt der Digitalisierung und der Ausbau von Partnerschaften im Vordergrund.IRC Relocation stellt sich personell neu aufEin wesentlicher Abschnitt des Weges zur neuen Corporate Identity, den IRC Relocation im November 2021 beschritt, war die Einsetzung eines neuen Management-Teams. "Wir erkannten schnell, dass wir unsere ambitionierten Zielstellungen zuallererst personell untermauern müssen", so IRC-Geschäftsführer Niklas Almerood. "Wir wollen mit unserem neuen Team jünger, dynamischer und moderner auftreten und einen deutlich stärkeren Fokus auf Innovationen legen."Gemeinsam mit zwei renommierten Agenturen setzte IRC Relocation im Zuge dessen auch neue Impulse bei der digitalen Transformation. Im Laufe eines halben Jahres wurden neue effiziente Prozesse etabliert, mit denen der bisherige Kundenstamm von B2B auf B2C ausgeweitet werden konnte.Weitere Modernisierung geplantDoch die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen. Im Laufe der kommenden Monate will IRC Relocation neue effektive Tools entwickeln, um seine Prozesse noch schlanker und effektiver zu gestalten, weiter in die Erstellung von hochwertigem Content auf der eigenen Webseite investieren, neue Kooperationen innerhalb der deutschen Relocation-Szene anstoßen und neue Trainingsformate entwickeln. Auf diese Weise will IRC Relocation seinen breiten Klientenstamm künftig noch besser mit Mobilitätsdienstleistungen aller Art unterstützen.Dabei betont Gründer und Geschäftsführer Niklas Almerood, dass die zentrale Leitlinie von IRC Relocation auch künftig im Fokus aller Entwicklungen stehen wird: "Wir werden immer eine Agentur bleiben, die den Menschen in den Fokus stellt. Digitale Tools sind für uns ein Weg, um unsere Leistungen zu verbessern, nicht aber, um Menschen wegzurationalisieren."Über IRC RelocationIRC Relocation (https://www.irc-relocation.com/de)ist ein in Berlin ansässiger Anbieter von Relocation-Services, der 2005 gegründet wurde. Das Team um Geschäftsführer Niklas Almerood bietet seinen Klienten eine große Bandbreite an unterstützenden Dienstleistungen rund um das Recruiting aus dem In- und Ausland an. Dazu gehört unter anderem eine umfassende Unterstützung beim Finden von Immobilien, bei der sozialen Einbindung der Familie des Arbeitnehmers sowie beim Absolvieren von Behördengängen.Pressekontakt:Almerood IRC GmbHNestorstraße 210711 Berlin+49 (0)30 89702431https://www.irc-relocation.com/deinfo@irc-relocation.comOriginal-Content von: Almerood IRC GmbH, übermittelt durch news aktuell