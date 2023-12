IRC Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Die fundamentale Analyse von Irc zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei einem Wert von 1,08 liegt, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt in der "Metalle und Bergbau" Branche. Somit wird das Unternehmen als unterbewertet betrachtet, da das Branchen-KGV bei 42,52 liegt, was einem Abstand von 97 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Analyse wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich, dass die Dividendenrendite von Irc gegenüber dem Branchendurchschnitt in der Metalle und Bergbau Branche um 6,06 Prozentpunkte niedriger liegt, was einer Rendite von 0 % entspricht. Die niedrigere Dividende des Unternehmens führt zu einer Bewertung "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttungspolitik des Konzerns.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Irc in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird als insgesamt neutral eingestuft. In den letzten beiden Wochen wurden die Äußerungen und Meinungen ausgewertet, und es zeigte sich, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen. Somit erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat die Aktie von Irc in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,01 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau" Branche im Durchschnitt nur um -8,17 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -12,84 Prozent für Irc. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -8,17 Prozent hatte, liegt Irc um 12,84 Prozent darunter. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.