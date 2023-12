IRC Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von Irc in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie auf dieser Grundlage neutral bewertet. Es wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme in der Kommunikationsfrequenz festgestellt.

In Bezug auf den Aktienkurs ergibt sich eine Rendite von -21,01 Prozent im vergangenen Jahr, was im Vergleich zum Durchschnitt der Materialien-Branche (-7,25 Prozent) eine Unterperformance von 13,76 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für die Branche "Metalle und Bergbau" beträgt ebenfalls -7,25 Prozent, was bedeutet, dass Irc aktuell um 13,76 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) von Irc liegt bei 40, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beträgt 56, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt resultiert daraus ein Rating von "Neutral".

Was die Dividende betrifft, liegt die Dividendenrendite von Irc derzeit bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,04 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Metalle und Bergbau"-Branche beträgt -6. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Irc-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.