IRC Aktie: Gut oder schlecht?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Irc liegt bei 1,08 und ist damit unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Metalle und Bergbau". Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als preisgünstig betrachtet werden kann. Auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält die Aktie daher eine positive Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu Irc ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Meinungen geäußert, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Irc-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,09 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,11 HKD liegt damit deutlich darüber (+22,22 Prozent), was zu einer positiven Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ein positives Rating (+10 Prozent).

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Aktie von Irc liegt bei 10, was zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 23,08, was ebenfalls auf eine positive Dynamik des Aktienkurses hindeutet.

Insgesamt ergibt sich damit eine positive Einschätzung für die Aktie von Irc.