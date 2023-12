IQE-Anleger machen nicht mehr mit!

Weitere Suchergebnisse zu "IQE":

Der Aktienkurs von Iqe in der "Informationstechnologie"-Branche weist eine Rendite von -54,18 Prozent auf, was mehr als 45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Verglichen mit der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von -23,89 Prozent verzeichnet, liegt Iqe mit 30,28 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite von 2,88 % in der Branche schüttet Iqe keine Dividende aus, was zu einer niedrigeren Rendite führt und zu einer Einstufung als "Schlecht".

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet ist die Aktie von Iqe im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) überbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 391,55 im Vergleich zum Branchen-KGV von 26,87, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Iqe in den sozialen Medien. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie, da es keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen gab. Die Aktie steht auch nicht signifikant mehr oder weniger im Fokus der Anleger als normal, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.