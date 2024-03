IQE Aktie: Das war nur der Anfang!

Weitere Suchergebnisse zu "IQE":

Der Aktienkurs von Iqe hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -54,04 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Unterperformance von 46,93 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite in der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt -19,61 Prozent, wobei Iqe aktuell 34,43 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Iqe-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen Wert von 19,84 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 22,3 GBP liegt, was einem Unterschied von +12,4 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (22,06 GBP) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,09 Prozent), was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Iqe-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik als "Gut" bewertet.

Im fundamentalen Bereich liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell bei 391,55, was 1194 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) von 30 liegt. Dadurch wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. An drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Iqe diskutiert. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments für die Iqe-Aktie.