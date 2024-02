IQE Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Weitere Suchergebnisse zu "IQE":

Die Iqe-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 19,84 GBP verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 24,9 GBP, was einem Unterschied von +25,5 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 21,71 GBP liegt mit einem Unterschied von +14,69 Prozent über dem letzten Schlusskurs und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating. Somit erhält Iqe insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende weist Iqe derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,92 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Iqe liegt derzeit bei 391, was bedeutet, dass die Börse 391,55 Euro für jeden Euro Gewinn von Iqe zahlt. Dieser Wert liegt um 1204 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 30, was darauf hindeutet, dass die Aktie überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis des KGV erhält.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Iqe besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt. Insgesamt erhält Iqe daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Sentiments.