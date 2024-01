IQE Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "IQE":

Die Iqe-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 20,59 GBP verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 24,5 GBP, was einem Unterschied von +18,99 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (19,3 GBP) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +26,94 Prozent darüber, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild und die Diskussionsstärke mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Iqe liegt bei 19,7, was auf eine "Gut"-Einstufung hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 31,44 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Iqe-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 391,55 auf, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Mit einem durchschnittlichen KGV der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" von 27, erscheint die Aktie relativ teuer und erhält daher auf dieser Basis eine "Schlecht"-Bewertung.