IQE Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Über den analysierten Zeitraum von vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Tendenz. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vermehrt positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Iqe diskutiert. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Iqe von 23,55 GBP eine Entfernung von +10,67 Prozent vom GD200 (21,28 GBP). Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht ein positives Signal. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen darstellt, 18 GBP. Dies bedeutet, dass der Abstand zum Aktienkurs bei +30,83 Prozent liegt, was ebenfalls als positives Signal gewertet wird. Zusammenfassend wird der Kurs der Iqe-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Rahmen der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Iqe mit 391,55 deutlich höher liegt als das von vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" (27,13). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung, was zu einer Einstufung als "Schlecht" aus fundamentaler Sicht führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Iqe im Vergleich zur Durchschnittsrendite der Branche Halbleiter- und Halbleiterausrüstung eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,88 Prozentpunkte weniger als der branchenübliche Durchschnitt von 2,88 % ist. Dies bedeutet, dass der Ertrag niedriger ist und zur Einstufung als "Schlecht" führt.