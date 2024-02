IQE Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Weitere Suchergebnisse zu "IQE":

Die Bewertung der Aktie von Iqe zeigt ein gemischtes Bild in Bezug auf Sentiment und Buzz. Während es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, ist auch die Diskussionsintensität unverändert geblieben. Daher wird die Aktie mit einem neutralen Rating bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Iqe ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs auf, was einer negativen Differenz von -2,92 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Iqe eine schlechte Bewertung.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Iqe mit einem Wert von 391,55 deutlich teurer ist als der Branchendurchschnitt von 29,98. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie und einer schlechten Empfehlung von Seiten der Analysten.

Hingegen zeigt die technische Analyse, dass der gleitende Durchschnittskurs und der aktuelle Kurs der Iqe-Aktie positive Abstände zum GD200 und GD50 aufweisen. Dies führt zu einer guten Gesamtbewertung der Aktie.

Insgesamt ergibt sich eine gemischte Bewertung für die Iqe-Aktie, die auf neutralen bis schlechten Fundamentaldaten basiert, jedoch positive technische Signale aufweist.