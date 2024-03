IQE Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Weitere Suchergebnisse zu "IQE":

Der Aktienkurs des Unternehmens Iqe zeigt eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor der Informationstechnologie. Mit einer Rendite von -54,04 Prozent liegt Iqe mehr als 46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Bereich der Halbleiter- und Halbleiterausrüstung liegt die Rendite von Iqe mit -19,61 Prozent um 34,43 Prozent unter dem Durchschnitt. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Iqe liegt bei 46,94, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 45,03 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Neutral" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz um Iqe haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird dieses Kriterium ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gibt es keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Iqe als überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 391,55 insgesamt 1194 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt von 30,26 im Segment "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung". Aus diesem Grund erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht" in der fundamentalen Analyse.