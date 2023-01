IPwe lanciert Smart Intangible Asset Management, eine SaaS-Lösung zur Bewertung, Verwaltung und Transaktion im IP-Bereich

Davos, Schweiz (ots/PRNewswire) -Das einzige KI- und Blockchain-basierte Tool, das die Komplexität und Kosten bei der Bewertung und Transaktion von geistigem Eigentum beseitigt und es Unternehmen ermöglicht, einen höheren ROI für ihre immateriellen Vermögenswerte zu erzielenIPwe Inc. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3757270-1&h=3435139704&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3757270-1%26h%3D1485444658%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fipwe.com%252F%26a%3DIPwe%2BInc.&a=IPwe+Inc.), ein globaler Innovationsführer im Bereich der KI- und Blockchain-basierten IP-Analysesoftware und -dienste, gab heute im Rahmen des Weltwirtschaftsforums im schweizerischen Davos den offiziellen Start seiner Plattform Smart Intangible Asset Management (SIAM) bekannt. SIAM ist eine SaaS-Gesamtlösung, die weltweit anerkannte IP-Datensätze von Clarivate sowie den zertifizierten Patentbewertungsalgorithmus und die KI von IPwe für das Management, die Bewertung und Transaktionen im IP-Bereich nutzt.Viele Unternehmen haben nach wie vor Schwierigkeiten, wenn es um die Verwaltung ihrer IP-Vermögenswerte geht – obwohl diese immateriellen Vermögenswerte etwa 90 % der Bilanzen der meisten Unternehmen ausmachen. SIAM geht direkt auf die gängigen Probleme ein, die mit der unzureichenden Nutzung und Unterbewertung von geistigem Eigentum verbunden sind. Durch die Tokenisierung von IP-Vermögenswerten und die Generierung von finanziellen Kennzahlen mithilfe von datengestützten Erkenntnissen trägt SIAM dazu bei, dass Unternehmen den Wert ihres Portfolios schnell verstehen und dem Fokus des IP-Managements auf Qualität, Wachstum und ROI Priorität einräumen. Mit SIAM verfügen alle internen Stakeholder über einfache, konsistente und relevante Finanz- und Leistungskennzahlen, um Innovationen zu fördern.Um Effizienz, Transparenz und Vertrauen zu erhöhen, entwickelte IPwe seine dynamische NFT-Blockchain-Lösung IPwe Digital Assets, die unter SIAM arbeitet. Mit SIAM und IPwe Digital Assets können Unternehmen ihre Portfolios nun als liquide Finanzanlagen verwalten, bewerten und abwickeln und so Billionen von Dollar an IP-Einnahmen generieren.„Die Einführung von SIAM und die gleichzeitige Bereitstellung von 25 Millionen Patent-NFTs von IPwe Digital Asset sind wichtige Meilensteine für IPwe. Die Kombination dieser revolutionären Tools ist ein wahrer Wendepunkt für den IP-Bereich und eine wahrhafte Manifestation des Versprechens der Blockchain an die Unternehmenswelt", so Leann Pinto (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3757270-1&h=1962368676&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3757270-1%26h%3D830013025%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fipwe.com%252Fipwe-team%252F%26a%3DLeann%2BPinto&a=Leann+Pinto), Präsidentin von IPwe. „SIAM stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Art und Weise dar, wie IP-Vermögenswerte bewertet und abgewickelt werden und wie die Leistung im gesamten Unternehmen gemessen wird. Wir freuen uns, Unternehmen endlich mit unseren Lösungen in die Lage zu versetzen, das volle Potenzial ihrer Portfolios zu verstehen und auszuschöpfen und das Wachstum des globalen IP-Transaktionsmarktes zu fördern."IPwe ist vor Kurzem eine strategische Partnerschaft mit Clarivate eingegangen, einem weltweit führenden Anbieter von vertrauenswürdigen Informationen und Erkenntnissen zur Beschleunigung von Innovationen. Mit den erstklassigen IP-Datensätzen von Clarivate kann das Unternehmen seine Lösungen weiter stärken. Dank verbesserter Datengenauigkeit können Kunden ihre Portfolios mithilfe von SIAM mit verifizierten Informationen validieren sowie bessere Einblicke und Bewertungskennzahlen erhalten. Auf diese Weise können sie schließlich ein umfassendes IP-Management umsetzen.Gordon Samson, Chief Product Officer bei Clarivate, sagte: „Bei Clarivate stellen wir den Status quo in Frage und fördern Ideen, die dem täglichen Leben zugutekommen. Die NFT-Blockchain-Lösungen spielen eine entscheidende Rolle bei der digitalen Transformation der IP-Branche. Mit der Tokenisierung von Patenten und der Einführung der Blockchain-Technologie für die intelligente Verwaltung von immateriellen Vermögenswerten wird das volle Potenzial von geistigem Eigentum für Unternehmen freigesetzt. Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit IPwe unseren weltweit führenden Patentdatensatz für dieses Projekt bereitzustellen und den Erfolg von Unternehmen durch transformative Intelligenz und unsere vertrauensvolle Partnerschaft zu fördern."„SIAM ist das Ergebnis von knapp 15 Jahren Forschung und Entwicklung sowie beträchtlichen Investitionen. Die Systeme, auf denen SIAM aufbaut, wurden in IP-Lizenzierungstransaktionen im Wert von Hunderten Millionen Dollar und Milliarden von Dollar an IP-bezogenen Finanzierungen und Akquisitionen eingesetzt. Kein anderes IP-Analysesystem kann auch nur annähernd so hohe Ansprüche stellen und verifizieren", so Erich Spangenberg, Gründer von IPwe. Mit SIAM ist es künftig nicht mehr erforderlich, monatelang auf subjektive schriftliche Stellungnahmen zu einigen wenigen Vermögenswerten zu warten und mindestens das Fünffache für die Antwort auf die Frage „Was ist dieses Patent wert?" zu zahlen. Jeder IP-Eigentümer, Investor und sonstiger potenzieller Geschäftspartner ist mit SIAM endlich in der Lage, das Potenzial seines IP-Portfolios zu verstehen und zu entscheiden, wie er auf der Grundlage dieses Potenzials strategische, kommerzielle oder andere Möglichkeiten verfolgen kann.