IPS Securex Aktie: Das wird teuer!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Ips Securex wird als neutral bewertet, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Ips Securex beschäftigt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Aktie von Ips Securex im vergangenen Jahr eine Rendite von -20 Prozent erzielt, was 5,62 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -14,64 Prozent, und Ips Securex liegt aktuell 5,36 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Ips Securex-Aktie am letzten Handelstag bei 0,017 SGD lag, was einem Unterschied von -15 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (0,02 SGD) entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt weist mit einem letzten Schlusskurs von 0,017 SGD eine Abweichung von -15 Prozent auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Fundamental betrachtet beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Ips Securex-Aktie aktuell 71,67, was 236 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 21 liegt. Diese Überbewertung führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.