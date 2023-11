IPS Securex Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Weitere Suchergebnisse zu "eBay":

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Ips Securex ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Ips Securex-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 0, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 0, der ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Ips Securex-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,03 SGD. Der letzte Schlusskurs (0,024 SGD) weicht somit um -20 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,02 SGD), liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+20 Prozent). Dadurch ergibt sich in diesem Fall eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält die Ips Securex-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu anderen Aktienkursen in der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche verzeichnete Ips Securex in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,22 Prozent. Im Durchschnitt fielen ähnliche Aktien um -14,55 Prozent, was zu einer Underperformance von -7,68 Prozent für Ips Securex führt. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -12,82 Prozent, womit Ips Securex um 9,4 Prozent unter dem Durchschnittswert liegt. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Ips Securex wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält Ips Securex auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.