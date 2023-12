IPS Securex Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

In den letzten vier Wochen gab es bei Ips Securex keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. Es wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche hat Ips Securex in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -5,11 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite mit -5,48 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Ips Securex liegt bei 50, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Sowohl der RSI für 7 Tage als auch für 25 Tage ergibt die Einstufung "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Ips Securex-Aktie mit -20 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50 hingegen, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, weist auf ein "Gut"-Signal hin. Insgesamt wird der Kurs der Ips Securex-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.