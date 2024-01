IPS Securex Aktie: Immer mit der Ruhe

Weitere Suchergebnisse zu "D-Wave Quantum":

Der Aktienkurs von Ips Securex zeigt eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zum Durchschnitt des Informationstechnologie-Sektors. Mit einer Rendite von -20 Prozent liegt die Aktie um mehr als 6 Prozent unter dem Durchschnitt. In der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten -14,31 Prozent, und auch hier liegt Ips Securex mit 5,69 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der Anleger zeigen keinen signifikanten Trend im vergangenen Monat, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigt keine signifikante Veränderung, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Ips Securex-Aktie daher ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Ips Securex-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,03 SGD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,022 SGD liegt, was einer Abweichung von -26,67 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs über dem Durchschnitt liegt. Insgesamt erhält die Ips Securex-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Ips Securex liegt aktuell bei 75 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hindeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Ips Securex-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.