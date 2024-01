IPS Securex Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Der Aktienkurs von Ips Securex hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -20 Prozent erzielt, was mehr als 6 Prozent unter dem Durchschnitt der Informationstechnologie-Branche liegt. Auch im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche liegt die Rendite von Ips Securex mit 6,48 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ips Securex-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,03 SGD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,022 SGD liegt, was einem Unterschied von -26,67 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine andere Bewertung. Hier liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Ips Securex-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Ips Securex in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Abschließend zeigt der Relative Strength Index (RSI), dass Ips Securex momentan als überkauft eingestuft wird. Auf 7-Tage-Basis beträgt der RSI 100 Punkte, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 62,5, was bedeutet, dass Ips Securex hier weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird die Aktie in dieser Analyse daher mit "Schlecht" bewertet.