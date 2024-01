IPS Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung und die Diskussion über Aktien in den sozialen Medien kann neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Ips wurde von Ips als neutral bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, daher wurde das langfristige Stimmungsbild insgesamt als neutral eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Ips liegt bei 13,95 Punkten, was darauf hinweist, dass Ips überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 37,28, was bedeutet, dass Ips weder überkauft noch überverkauft ist, daher wird das Wertpapier als neutral eingestuft.

Die gleitenden Durchschnittskurse für Ips belaufen sich auf 1030,7 JPY und 1053 JPY, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 1012,84 JPY, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Ips von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als neutral, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.