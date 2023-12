IPS Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die Internet-Kommunikation kann starke positive oder negative Ausschläge zeigen, die mit einer präzisen und frühzeitigen Analyse erkannt werden können. Die Stimmung für Ips hat sich in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Ips vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Der RSI der Ips führt bei einem Niveau von 93,94 zur Einstufung "Schlecht". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 63,36 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Schlecht".

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -4,42 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Ips-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1025,31 JPY mit dem aktuellen Kurs (980 JPY) vergleicht. Die Aktie erhält damit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt ebenfalls eine Abweichung von -3,01 Prozent, wodurch auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren gegenüber Ips, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Ips daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält Ips von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.