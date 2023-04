Das IPP-Plattformunternehmen athein will in den Philippinen 2 GWp Solaranlagen aufbauen.

Singapur und Hanoi, Vietnam und Manila, Philippinen (ots/PRNewswire) -Die IPP-Plattform athein aus Singapur, die vor Kurzem als Joint Venture-Partnerschaft zwischen vier südostasiatischen Unternehmen gegründet wurde, entwickelt derzeit auf den Philippinen mehr als 500 MWp an Solarenergie für Versorgungsunternehmen sowie für Gewerbe und Industrie. Das Unternehmen will bis 2030 2 GWp an laufenden Projekten erreichen.„Die neue philippinische Regierung sendet einige wegweisende Signale an die Industrie. Präsident Marcos zeigt ein klares Bekenntnis zu erneuerbaren Energien und mit der Lösung des Engpasses bei ausländischem Eigentum werden wir ein exponentielles Wachstum von inländischen und ausländischen Investitionen im Land sehen", kommentierte Milan Koev, Mitbegründer und Geschäftsführer von athein.Die Philippinen gehören (zusammen mit Singapur) zu den am stärksten liberalisierten Strommärkten in der ASEAN-Region, aber das Land führt auch das Rennen um die höchsten Stromtarife im Einzelhandel in der Region an. Die Pläne des Landes, bis 2030 20 GWp an erneuerbarer Energie hinzuzufügen, zusammen mit den reichlich vorhandenen Bestrahlungsflächen und dem schnelleren Wachstum der Stromnachfrage, bedeuten ein enormes Potenzial.Edmund Yen, Mitbegründer und CCO von athein, fügte hinzu: „Wir entwickeln derzeit mehrere Projekte im Versorgungsbereich, von denen das größte 300 MWp beträgt, und sind gleichzeitig dabei, über 13.000 Hektar Land zu evaluieren, das für Solarkraftwerke geeignet ist. Die bestehende Netzinfrastruktur bleibt ein Hindernis für die Anbindung von Großprojekten, insbesondere außerhalb der Insel Luzon. Daher prüfen wir mehrere alternative Lösungen wie Mikronetze und Batteriespeichersysteme."Laut Schätzungen des Global Energy Monitor werden die Philippinen bis 2030 als eine der am schnellsten wachsenden wirtschaftlichen Regionen weltweit voraussichtlich 17.809 MW an Solarkapazität und 7.856 MW an Windenergie hinzufügen und damit zum führenden Produzenten von grüner Energie aufsteigen und Vietnam als wichtigster Produzent erneuerbarer Energie in Südostasien ablösen.Informationen zu athein:Athein ist eine Joint-Venture-Partnerschaft zwischen ATAD Steel Structure Corporation, Hexagon Holdings, Inpos JSC und Invenic Inc. Das Plattformunternehmen hat sich verpflichtet, seinen multinationalen Fertigungskunden bei der Erreichung ihrer Netto-Null-Ziele zu helfen und plant, bis 2026 1 GWp erneuerbarer Anlagen und bis 2030 5 GWp in Indien, den Philippinen und Vietnam zu betreiben.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/das-ipp-plattformunternehmen-athein-will-in-den-philippinen-2-gwp-solaranlagen-aufbauen-301791611.htmlPressekontakt:Milan Koev - Mitgründer und Geschäftsführer,milan@athein.net; Edmund Yen - Mitgründer und CCO,edmund@athein.net.Original-Content von: athein, übermittelt durch news aktuell