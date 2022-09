IPO: United Internet forciert Pläne für Ionos-Börsengang im kommenden Jahr

Weitere Suchergebnisse zu "United Internet":

MONTABAUR (dpa-AFX) - United Internet treibt die Pläne für einen Börsengang seiner Cloud- und Webhostingtochter Ionos voran. Im Rahmen der Vorbereitungen für die 2023 geplante Ausgabe von Ionos-Anteilen werde ein international zusammengesetztes Bankenkonsortium beauftragt, teilte der MDax-Konzern am Montag in Montabaur mit. Der Schritt hänge von verschiedenen Faktoren ab, unter anderem von den Marktbedingungen sowie der Prüfung und Genehmigung durch die zuständigen Organe und Behörden. An der Börse wurde die Nachricht positiv aufgenommen.

Die United-Internet-Aktie drehte am späten Nachmittag ins Plus und gewann zuletzt rund ein Prozent, nachdem sie am Vormittag nach schlechten Nachrichten der Mobilfunktochter 1&1 bis zu knapp drei Prozent verloren hatte. Nach dem starken Wachstum der vergangenen Jahre sei ein Börsengang der nächste Schritt, der die Positionierung des Unternehmens als ein führender Digitalisierungspartner von Freiberuflern und kleinen sowie mittleren Unternehmen sowie als leistungsfähiger europäischer Cloud-Anbieter widerspiegele, hieß es weiter./jha/zb