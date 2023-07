IPO/Kreise: Preisindikation für Thyssenkrupp Nucera bei 20 Euro je Aktie

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

ESSEN (dpa-AFX) - Für den Ende der Woche geplanten Börsengang der Wasserstoff-Tochter Nucera von Thyssenkrupp gibt es eine erste Preisindikation. Diese liegt bei 20 Euro je Aktie, wie aus Dokumenten hervorgeht, in die die Nachrichtenagentur Bloomberg Einsicht hatte. Thyssenkrupp hatte Ende Juni die Preisspanne für bis zu 30,3 Millionen Papiere auf 19 bis 21,50 Euro festgesetzt. Damit wird die Wasserstoff-Tochter früheren Angaben zufolge mit 2,4 bis 2,7 Milliarden Euro bewertet. Erster Handelstag ist der Freitag, 7. Juli.

Durch die Emission soll dem Unternehmen ein Bruttoerlös von 500 bis 566 Millionen Euro zufließen. Das Angebot endet voraussichtlich am 5. Juli. Thyssenkrupp Nucera will bei dem Börsengang vor allem neu ausgegebene Stammaktien aus einer Kapitalerhöhung anbieten. Thyssenkrupp will langfristig die Mehrheit an seiner Tochter halten, an der auch die italienische Industrie De Nora beteiligt ist. Die Essener hatten für Nucera bereits im vergangenen Jahr einen Börsengang ins Auge gefasst, wegen der volatilen Marktbedingungen dann aber zunächst davon Abstand genommen./nas/men