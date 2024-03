IPO/Dermatologiekonzern Galderma will an die Schweizer Börse

LAUSANNE (dpa-AFX) - Das Hautpflege-Unternehmen Galderma wagt den Gang an die Schweizer Börse. Noch ist nicht klar, wann genau der Börsengang (IPO) über die Bühne gehen soll. Laut Mitteilung vom Mittwoch soll der Schritt der früheren Nestle-Tochter aus Lausanne insgesamt 2,3 Milliarden US-Dollar in die Kassen spülen. Ein Börsengang von Galderma ist seit über zwei Jahren ein Thema in der Finanzpresse.

Noch gibt Galderma nicht allzu viel Preis zum Vorhaben. Klar ist, dass die Firma über eine Kapitalerhöhung 2,3 Milliarden Dollar einnehmen will. Das Geld werde zur Stärkung der Bilanz und Rückzahlung sowie Refinanzierungen von Schulden eingesetzt, teilte das Unternehmen weiter mit. Begleitet wird das Vorhaben von den US-Banken Goldman Sachs, Morgan Stanley sowie der UBS.

Galderma ist ein großer Player im Dermatologiemarkt und hat im vergangenen Jahr einen Umsatz in Höhe von 4,1 Milliarden US-Dollar erzielt. Die Firma ist im Besitz eines Konsortiums um die schwedische Private Equity Gruppe EQT, die das Unternehmen im Jahr 2019 für über 10 Milliarden Dollar von Nestle gekauft hatte./mk/ra/AWP/stk