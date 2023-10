Das IPOR-Protokoll v2 bringt Ethereum-Stake-Rate-Derivate und strukturierte Produkte ins DeFi

Zug, Schweiz (ots/PRNewswire) -iPOR v2 führt die Stake Rate Swap- und stETH-Pools, erweiterte Laufzeiten für IPOR-Rate-Swaps sowie eine verbesserte Architektur und eine verbesserte Risikomaschine ein und schafft damit die Voraussetzungen für strukturierte Produkte in DeFi.Die IPOR Labs AG (https://www.ipor.io/), Entwickler des IPOR-Protokolls, gab heute die Einführung des IPOR-Protokolls v2 bekannt, mit dem eine Reihe von ertragsorientierten und zinsbezogenen Derivatprodukten in DeFi eingeführt wird. Das Upgrade ermöglicht es IPOR, den 19-Milliarden-Dollar-Markt für Ethereum-Liquid-Staking-Derivate (LSDs) zu erschließen, indem es stETH-Einlagenpools und Staking-Rate-Swap-Instrumente für verschiedene Laufzeiten anbietet.LSDs haben sich als Kernstück von Proof-of-Stake-Blockchains etabliert. Der wachsenden Gemeinschaft der Staker und Node-Betreiber fehlte jedoch der Zugang zu kapitalwirksamen Risikomanagement-Produkten, die Proof-of-Work-Miner seit Jahren genießen.Mit dem neuen stETH-Pool und den On-Chain-Zinsderivaten bietet IPOR v2 die Möglichkeit, die Volatilität der Einsätze über „Stake Rate Swaps (SRS)" abzusichern, d.h. über Vanilla Swap-Kontrakte für den Einsatzsatz von stETH.Ab heute können Teilnehmer, die ETH, (wETH) oder stETH halten, ihre Einsatzrenditen erhöhen und die Liquidität bereitstellen, die das IPOR-Protokoll benötigt, um mit der Übernahme der SRS-Märkte zu beginnen.Darüber hinaus haben die DeFi-Zinsen, während sich die globalen Märkte auf „höhere und längere" Zinssätze vorbereiten, sowohl im Bezug auf das Niveau als auch auf die Volatilität ein Zweijahreshoch erreicht. Das v2-Upgrade erweitert die Swap-Laufzeiten für USDT, USDC und DAI von 28 auf 90 Tage und bringt neue Strategien für den Zinshandel und Risikomanagement-Tools zu DeFi.Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt von IPOR v2 ist die Benutzerfreundlichkeit. Das verbesserte IPOR-App-Frontend (https://app.ipor.io/) ermöglicht es Liquiditätsanbietern (LPs), ihre APR mit wenigen Klicks individuell anzupassen.Aus technologischer Sicht führt v2 eine neue, vollständig geprüfte Protokollarchitektur ein, die auf Wachstum ausgelegt ist. Sie ermöglicht eine größere Kompositionsfähigkeit, wesentliche Verbesserungen der Gaseffizienz und weniger manuelle Eingriffe für die Benutzer, was die Kosten senkt.IPOR v2 ist eine fortlaufende Veröffentlichung mit mehreren kommenden Produkten in der Pipeline. Nach dem ersten Upgrade werden die Stake-Rate-Swaps eingeführt, gefolgt von Krediten und Anleihen mir festem Zinssatz, fremdfinanzierten Krediten gegen IPOR LP-Tokens und einer Brücke für reale Vermögenswerte, die Renditen von DeFi oder TradFi einbringen können. Alle dies soll in den nächsten drei Quartalen veröffentlicht werden.Informationen zu IPOR LabsDie IPOR Labs AG ist auf die Entwicklung von Blockchain-basierter Derivatesoftware spezialisiert und hat ihren Sitz in Zug, Schweiz. Besuchen Sie ipor.io, um weitere Informationen zu erhalten.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2244430/IPOR_Labs_AG.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2243569/IPOR_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/das-ipor-protokoll-v2-bringt-ethereum-stake-rate-derivate-und-strukturierte-produkte-ins-defi-301953840.htmlPressekontakt:Darren Camas,pr@ipor.io,+41 33 533 25 92Original-Content von: IPOR Labs AG, übermittelt durch news aktuell