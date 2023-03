IPLOOK präsentierte flexible und effiziente 4G/5G Converged Core-Lösung auf dem MWC 2023

Hongkong, 7. März 2023 (ots/PRNewswire) -Der Mobile World Congress (MWC) 2023 geht zu Ende. Er war definitiv ein durchschlagender Erfolg. IPLOOK Technologies, der globale Anbieter von branchenführenden End-to-End-Mobilfunk-Kernnetzlösungen, nahm vom 27. Februar bis 2. März mit einer konvergenten 4G/5G-Kernlösung (https://5gcore.iplook.com/) am MWC Barcelona 2023 teil.Über 2.000 Unternehmen kamen zusammen, um die neuesten Trends in der Telekommunikationsbranche unter dem Motto „GESCHWINDIGKEIT, ENTFESSELUNG DER TECHNOLOGIE VON MORGEN – HEUTE" (VELOCITY, UNLEASHING TOMORROW'S TECHNOLOGY – TODAY) zu diskutieren.Um dem Vertrauen unserer Kunden gerecht zu werden, präsentierte IPLOOK die flexible und effiziente konvergente 4G/5G-Kernlösung und die jüngsten Innovationen, die in Fachkreisen für hitzige Diskussionen sorgten. Diese Lösung kann das Kundenerlebnis durch flexible Bereitstellung effektiv verbessern und die 5G (https://www.iplook.com/products/5gc) -Beschleunigung erreichen. Durch die Diskussion dieser bahnbrechenden Lösung haben wir eine Vielzahl potenzieller Möglichkeiten auf dem globalen Markt erkundet.Nach dem 2. Tag der Konferenz veranstaltete IPLOOK eine Dinnerparty, um die Beziehungen zu unseren geschätzten Kunden und Partnern weiter zu vertiefen. Wir wissen ihre Anwesenheit sehr zu schätzen und freuen uns über die Partnerschaft, die wir mit jedem von ihnen haben. Wir hoffen, dass die Feier als Erinnerung an unser Engagement für jeden Kunden und Partner dient.Der MWC 2023 war eine fruchtbare Veranstaltung und hat uns einen aufschlussreichen Einblick in die Entwicklungen der 5G- und 6G-Technologie gegeben. IPLOOK hatte das Privileg, mit seinen Produkten für mobile Kernnetzwerke (https://www.iplook.com/products/) und der Präsentation beeindruckender Technologien an der Ausstellung teilzunehmen. Mit dem Schwung, der auf dem MWC 2023 erzeugt wurde, ist IPLOOK sicher, nächstes Jahr auf dem MWC weitere spannende Fortschritte zu präsentieren!Weitere aktuelle Nachrichten über IPLOOK gibt es auf LinkedIn @ IPLOOK Technologies (https://www.linkedin.com/company/13226785/)Informationen IPLOOKIPLOOK wurde 2012 gegründet und ist ein branchenführender Anbieter von cloudbasierten End-to-End-Lösungen für mobile Netzwerke. Die hoch skalierbaren virtualisierten 3G/4G/5G-Kernnetz-Softwareprodukte von IPLOOK können in den Einsatzszenarien für Mobilfunknetzbetreiber (MNO), Mobilfunkanbieter (MVNO), Drahtlos-Internet-Dienstanbieter (WISP) und Unternehmen eingesetzt werden.Weitere Informationen: www.iplook.comKontakt:info@iplook.com View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/iplook-prasentierte-flexible-und-effiziente-4g5g-converged-core-losung-auf-dem-mwc-2023-301764003.htmlOriginal-Content von: IPLOOK Technologies, übermittelt durch news aktuell