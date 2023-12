IPH Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "IPH":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum kann der RSI eine neutrale Einschätzung liefern. Für die Iph-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 52, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 55,56 eine neutrale Bewertung an. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Iph-Aktie.

Die technische Analyse, die sich mit trendfolgenden Indikatoren befasst, zeigt, dass die Iph-Aktie auf Basis des längerfristigen gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Handelstage eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich unter diesem Durchschnitt. Bei Betrachtung des kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitts ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Somit wird die Iph-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität führt zu einem "Neutral"-Rating, da es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gibt und die Intensität der Diskussionen nicht signifikant von der Norm abweicht.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspaltender sozialen Medien zeigt sich, dass diese insgesamt besonders positiv ist. Die Meinungen und Äußerungen der letzten beiden Wochen weisen auf eine überwiegend positive Stimmung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich also für die Iph-Aktie ein "Neutral"-Rating auf Basis des RSI, der trendfolgenden Indikatoren und des Sentiments, während die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingeschätzt wird.