IPG Photonics Aktie könnte weiter an Wert verlieren: Quartalsbilanz in 64 Tagen erwartet

Der Kurs hat sich in den letzten Monaten deutlich nach unten bewegt und liegt derzeit unter dem gleitenden Durchschnitt 50. Dies zeigt eine negative Charttechnik und deutet darauf hin, dass die IPG Photonics Aktie weiter an Wert verlieren könnte.

Fazit

Die Quartalsbilanz von IPG Photonics für das 3. Quartal wird in 64 Tagen erwartet und Aktionäre sowie Analysten sind gespannt auf die Ergebnisse. Die Schätzungen deuten auf einen Rückgang des Umsatzes und Gewinns im Vergleich zum Vorquartal hin, während die Prognosen für das Gesamtjahr positiv ausfallen. Der aktuelle Aktienkurs ist stark negativ, was darauf hindeutet, dass die IPG Photonics Aktie weiter an Wert verlieren könnte.

