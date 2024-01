IPG Photonics Aktie: Das hat Gewicht!

Die Dividendenrendite von Ipg Photonics liegt aktuell bei 0 %, was einen geringeren Ertrag im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Elektronische Geräte und Komponenten bedeutet. Dies entspricht einem Unterschied von 11546,47 Prozentpunkten und führt zu einer insgesamt schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie über- oder unterbewertet ist. Der 7-Tage-RSI von Ipg Photonics liegt bei 72,46 Punkten, was auf eine Überbewertung der Aktie hinweist und zu einer schlechten Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 39,12, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit neutral bewertet wird. Insgesamt erhält Ipg Photonics eine schlechte Bewertung in diesem Bereich.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Ipg Photonics in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden, was zu einer guten Bewertung in diesem Kriterium führt. Die Diskussion über das Unternehmen war ebenfalls intensiver, was ebenfalls positiv bewertet wird. Insgesamt erhält Ipg Photonics in dieser Stufe daher ein gutes Rating.

Im Vergleich zur Branche Elektronische Geräte und Komponenten erzielte Ipg Photonics in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,29 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -1,1 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +5,39 Prozent für Ipg Photonics. Im Vergleich zum Sektor "Informationstechnologie" lag die Rendite jedoch um 4,81 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält Ipg Photonics in dieser Kategorie ein neutrales Rating.