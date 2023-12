IPG Photonics Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristige Kursrücksetzer eintreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Ipg Photonics herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 10,28 Punkten, was darauf hinweist, dass Ipg Photonics überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 23,39 Punkten, was ebenfalls auf eine Überverkauftheit hinweist und dem Wertpapier ein "Gut"-Rating für den RSI25 einbringt.

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt sich, dass Ipg Photonics mit einem Wert von 30,59 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dieser Abstand beträgt aktuell 35 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" von 47. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Ipg Photonics keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Abschließend zeigt der Branchenvergleich Aktienkurs, dass Ipg Photonics mit einer Rendite von 4,29 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt. Die "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -4,34 Prozent, während Ipg Photonics eine Rendite von 8,63 Prozent erzielte. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.