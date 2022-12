IPG Photonics Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Per 26.12.2022, 19:33 Uhr wird für die Aktie Ipg Photonics am Heimatmarkt NASDAQ GS der Kurs von 92.94 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Elektronische Fertigungsdienste".

Die Aussichten für Ipg Photonics haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: Ipg Photonics erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 1 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Ipg Photonics vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (165 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 77,53 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 92,94 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Ipg Photonics erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 17,99. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Ipg Photonics zahlt die Börse 17,99 Euro. Dies sind 79 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 86,84. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Ipg Photonics erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -44,74 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche sind im Durchschnitt um 24,05 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -68,78 Prozent im Branchenvergleich für Ipg Photonics bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 57,22 Prozent im letzten Jahr. Ipg Photonics lag 101,95 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.