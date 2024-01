IPE Aktie: War das schon alles?

Die Dividendenrendite der Ipe-Aktie liegt bezogen auf das aktuelle Kursniveau bei 0 Prozent, was 6,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen, 6,33) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang.

Die Stimmung rund um die Ipe-Aktie lässt sich neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren einschätzen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen nach Kommentaren zu Ipe durchsucht und festgestellt, dass die Stimmung neutral war. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite der Ipe-Aktie mit -21,43 Prozent mehr als 16 Prozent unter dem Durchschnitt. Die "Maschinen"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -5,57 Prozent, wobei die Aktie von Ipe mit 15,86 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Ipe verläuft aktuell bei 0,5 HKD, was der Aktie eine "Neutral"-Einstufung einbringt. Der Aktienkurs selbst lag bei 0,48 HKD, was einen Abstand von -4 Prozent zur Linie bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,49 HKD, was einer Differenz von -2,04 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume demnach "Neutral".