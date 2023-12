IP2IP Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Weitere Suchergebnisse zu "IP Group":

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen Ip war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" im Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse ist zu beobachten, dass der Aktienkurs von Ip mit 52,3 GBP aktuell +7,06 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Im Vergleich dazu beträgt die Distanz zum GD200 auf Basis der letzten 200 Tage -4,37 Prozent, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Bezüglich des Aktienkurses im Branchenvergleich erzielt Ip eine Rendite von -21,04 Prozent, was mehr als 16 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt. Ebenso liegt die Rendite von Ip mit 12,5 Prozent deutlich unter der mittleren Rendite von -8,54 Prozent in der "Kapitalmärkte"-Branche. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass sich die Stimmung in den sozialen Medien in den vergangenen Wochen für Ip kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke misst keine außergewöhnliche Aktivität für Ip in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung ausgesprochen wird.

Zusammenfassend wird die Aktie daher insgesamt mit einem "Neutral" bewertet, basierend auf der neutralen Stimmungslage in den sozialen Medien, der positiven technischen Analyse und der eher negativen Entwicklung im Branchenvergleich.