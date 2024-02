IP2IP Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die Stimmung unter den Anlegern für Ip ist derzeit positiv, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. Das Anleger-Sentiment zeigte in den letzten zwei Wochen an 11 Tagen eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen sind vor allem positive Themen aufgefallen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Meinungen der Analysten zu Ip sind ebenfalls positiv, da insgesamt 1 Kauf- und 0 Neutral-Empfehlungen ausgesprochen wurden. Für die Ip liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 133 GBP, was auf eine potenzielle Entwicklung des Aktienkurses um 179,41 Prozent hindeutet. Auch die Branchenvergleich Aktienkurs zeigt eine Underperformance von -10,19 Prozent für Ip im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche.

Insgesamt erhält die Ip-Aktie aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Die technische Analyse zeigt ebenfalls eine negative Entwicklung, da der letzte Schlusskurs der Aktie unter dem Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Somit erhält die Ip-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

