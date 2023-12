IP2IP Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die Ip-Aktie wird einer umfassenden Analyse unterzogen, die verschiedene Aspekte wie technische Analyse, fundamentale Kriterien, Sentiment und Buzz sowie den Relative Strength Index (RSI) berücksichtigt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 54,65 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 58,1 GBP liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +6,31 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 50,07 GBP über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +16,04 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Hingegen schneidet die Aktie im Bereich fundamentaler Kriterien weniger gut ab. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ip liegt bei 31, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 20,03 als überbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Ip zeigen eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen im Internet. Die Rate der Stimmungsänderung für Ip weist jedoch kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Schließlich wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der anhand des Verhältnisses der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf ermittelt wird. Der RSI von 21,28 deutet darauf hin, dass die Ip-Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Erweitert man die relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein Wert von 35, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI die Einstufung "Gut".

Insgesamt zeigt die umfassende Analyse, dass die Ip-Aktie gemischte Bewertungen in verschiedenen Bereichen erhält, wobei die charttechnische Analyse positiv ausfällt, während fundamentale Kriterien und das langfristige Stimmungsbild eher neutral oder schlecht bewertet werden.