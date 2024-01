IO Biotech Aktie: Das ist beeindruckend!

Die Io Biotech-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1,65 USD verzeichnet. Mit einem letzten Schlusskurs von 1,95 USD weicht der aktuelle Wert um +18,18 Prozent ab, was charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,31 USD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +48,85 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Io Biotech-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine positive Veränderung festgestellt werden, da in den sozialen Medien eine Tendenz zu positiven Themen beobachtet wurde. Jedoch wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt bekommt Io Biotech für dieses Kriterium daher ein "Gut".

Die Analysteneinschätzung für Io Biotech zeigt, dass in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 3 Bewertungen vorliegen, von denen alle 3 als "Gut" eingestuft werden. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotenzial von 429,91 Prozent, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.