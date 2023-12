IO Biotech Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die technische Analyse der Io Biotech-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,66 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,82 USD weicht somit um +9,64 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,14 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+59,65 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Io Biotech-Aktie insgesamt für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich ebenfalls eine positive Stimmung. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität sind hoch, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch gering, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Auch die Betrachtung der Kommentare auf sozialen Plattformen zeigt, dass diese überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die Analysteneinschätzung ergibt ebenfalls ein positives Bild, da von insgesamt 18 Analysten 3 die Aktie als "Gut" einstufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 10,33 USD, was einer Erwartung von 467,77 Prozent entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher auch hier die Bewertung "Gut" vergeben.