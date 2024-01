IO Biotech Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

In den letzten zwölf Monaten haben drei Analysten Io Biotech-Aktien bewertet. Alle Bewertungen waren positiv, was zu einem Gesamtrating von "gut" führte. Es gab keine neuen Analystenupdates für das Unternehmen im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel wurde auf 10,33 USD festgelegt, was einem Aufwärtspotenzial von 427,21 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Analyse erhält Io Biotech eine "gut"-Empfehlung.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment gab es in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutrale Diskussionen über Io Biotech. An vier Tagen überwogen positive Themen, während an einem Tag die negativen Themen überwogen. In den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie eine "neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Io Biotech überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der RSI7 liegt bei 21,05 Punkten und der RSI25 bei 23,19 Punkten, was zu einer "gut"-Bewertung für beide RSI führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt Io Biotech eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit, was zu einer Gesamtbewertung von "schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu dem Schluss führt, dass das langfristige Stimmungsbild ebenfalls "schlecht" ist.