IO Biotech Aktie: Ist das noch wichtig?

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Io Biotech einmal mit "Gut", keinmal mit "Neutral" und keinmal mit "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält das Unternehmen daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Auch der aktuelle Kurs von 1,75 USD wurde von den Analysten betrachtet, die eine Entwicklung von 471,43 Prozent erwarten und ein mittleres Kursziel von 10 USD festlegen. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten also eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Io Biotech beträgt der 7-Tage-RSI derzeit 50 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 42,18 eine "Neutral"-Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird Io Biotech in dieser Hinsicht ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +10,06 Prozent beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Io Biotech also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.