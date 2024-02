IO Biotech Aktie: Hilfe!

Die Aktie von Io Biotech wird anhand verschiedener Faktoren bewertet, darunter die Diskussionsintensität im Netz, die Analysteneinschätzungen, das Anleger-Sentiment und die technische Analyse.

In Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz zeigt sich, dass die Aktivität im Zusammenhang mit Io Biotech durchschnittlich ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung wird als negativ bewertet, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Analysten haben die Io Biotech-Aktie in den letzten zwölf Monaten überwiegend positiv bewertet, was zu einer langfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 10 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 528,93 Prozent darstellt und ebenfalls zu einer positiven Gesamtbewertung führt.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Io Biotech-Aktie auf Basis des längerfristigen Durchschnitts eine neutrale Bewertung erhält, während auf Basis des kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitts die Aktie als "Schlecht" bewertet wird.

Zusammenfassend ergibt sich also eine neutrale bis schlechte Gesamtbewertung für die Aktie von Io Biotech, basierend auf verschiedenen Faktoren wie Diskussionsintensität, Analysteneinschätzungen, Anleger-Sentiment und technischer Analyse.