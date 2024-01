IO Biotech Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Die technische Analyse von Io Biotech zeigt positive Trends. Der 50- und 200-Tages-Durchschnitt weist auf einen Aufwärtstrend hin. Der längerfristige Durchschnitt liegt bei 1,65 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,96 USD liegt, was einer Abweichung von +18,79 Prozent entspricht. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt von 1,25 USD liegt über dem letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von +56,8 Prozent. Daraus ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) für Io Biotech liegt bei 21,05 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 23,19 für 25 Tage, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, jedoch wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Von insgesamt 3 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten waren alle 3 Bewertungen "Gut". Es ergibt sich ein durchschnittliches Kursziel von 10,33 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 427,21 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analysteneinschätzung erhält Io Biotech somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.